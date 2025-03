Ausgelöster Heimrauchmelder

Vallendar, Höhrer Straße (ots) - Am 29.03.2025 wurden Feuerwehr und Polizei gegen 16 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder nach Vallendar alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass in Abwesenheit der Bewohner eine vergessene Herdplatte zu einem leichten Schmorbrand an dem darauf stehenden Wasserkocher geführt hatte. Ein Gebäudeschaden ist nicht eingetreten.



