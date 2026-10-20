Koblenz
Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Oberwesel - eine Person schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Dienstag, 06.10.26, kam es in Oberwesel im Bereich Liebfrauenkirche gegen 21.20 Uhr zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.


Hierbei wurde u.a. eine beteiligte männliche Person mit einem Gegenstand schwer am Kopf verletzt.
Die mit Hochdruck geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz führten letztendlich zur Festnahme zweier Beschuldigter, die nach der Vorführung beim zuständigen Ermittlungsrichter der JVA zugeführt wurden.
Dennoch bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Koblenz unter 0261- 92 156 390 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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