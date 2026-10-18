Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Parkhaus Altlöhrtor -Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend, dem 17.10.2026, kam es gegen 19.52 Uhr im Parkhaus am Altlöhrtor in der Altstadt von Koblenz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen, bzw.

heranwachsenden Beteiligten.

Hierbei wurde eine 18jähriger Mann schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der oder die Täter flüchteten hiernach aus dem Parkhaus.

Zum Tatablauf, der Anzahl der Beteiligten und weiteren Details können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu flüchtigen Tätern oder sonstigen Feststellungen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz (Kriminalwache) unter Tel. 0261 – 92156-300 zu melden.



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