Koblenz
Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Parkhaus Altlöhrtor -Polizei sucht Zeugen
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Samstagabend, dem 17.10.2026, kam es gegen 19.52 Uhr im Parkhaus am Altlöhrtor in der Altstadt von Koblenz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen, bzw.

Lesezeit 1 Minute

heranwachsenden Beteiligten.
Hierbei wurde eine 18jähriger Mann schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der oder die Täter flüchteten hiernach aus dem Parkhaus.
Zum Tatablauf, der Anzahl der Beteiligten und weiteren Details können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu flüchtigen Tätern oder sonstigen Feststellungen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz (Kriminalwache) unter Tel. 0261 – 92156-300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK' in Scholtyssek
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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