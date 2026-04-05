Neuwied
Aufwendige Rettung einer hilflosen Person vom Ufer der Wied
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Durch einen Wanderer wird über Notruf mitgeteilt, dass dieser sich an der Wied bei Neuwied-Irlich befinde und er am gegenüberliegenden Flussufer eine hilflose Person festgestellt habe.

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Man wisse nicht, wie der Person dort hingelangt sei, da es sich um äußerst unwegsames Gelände handele. Es kommt zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Ein Polizeibeamter kann sich in der Folge auf der anderen Uferseite durch das unwegsame Gelände zur Person vorarbeiten und diese sichern. Die Frau gibt an, am Vorabend einen Spaziergang an der Wied unternommen zu haben. Hierbei wird sie wahrscheinlich in die Wied gestürzt sein und konnte sich an das Ufer retten.

Die Dame kann durch die Feuerwehr mittels Steckleiter und Seilsicherung aus der Tiefe befreit werden. Sie wird mit einer starken Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
pineuwied@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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