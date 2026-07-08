Auffinden zweier lebloser Personen im Rhein



Durch hinzugezogene Unterstützungskräfte der Feuerwehr erfolgte wenig

später die Bergung der Personen, wobei ein Körper durch

die starke Strömung mitgerissen wurde und bislang nicht mehr

aufgefunden werden konnte.

Bei der geborgenen Leiche handelt es sich um eine ältere weibliche

Person ca. 75 Jahre, bei der abgetriebenen Person um einen Mann, etwa

in gleichem Alter.

Die Identität der Personen, die sich zum derzeitigen Stand noch nicht

lange im Rhein befunden haben dürften, steht bislang noch nicht fest,

darüber hinaus sind die Umstände des Todes ein wesentlicher

Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Hinweise auf einen deliktischen Hintergrund liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei bittet darum, sich mit Hinweisen, die der Klärung der

Identität sowie der Umstände dienen, an die Polizei Montabaur unter

02602/ 9226 - 0 zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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