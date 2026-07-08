Durch hinzugezogene Unterstützungskräfte der Feuerwehr erfolgte wenig
später die Bergung der Personen, wobei ein Körper durch
die starke Strömung mitgerissen wurde und bislang nicht mehr
aufgefunden werden konnte.
Bei der geborgenen Leiche handelt es sich um eine ältere weibliche
Person ca. 75 Jahre, bei der abgetriebenen Person um einen Mann, etwa
in gleichem Alter.
Die Identität der Personen, die sich zum derzeitigen Stand noch nicht
lange im Rhein befunden haben dürften, steht bislang noch nicht fest,
darüber hinaus sind die Umstände des Todes ein wesentlicher
Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Hinweise auf einen deliktischen Hintergrund liegen derzeit nicht vor.
Die Polizei bittet darum, sich mit Hinweisen, die der Klärung der
Identität sowie der Umstände dienen, an die Polizei Montabaur unter
02602/ 9226 - 0 zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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Auffinden zweier lebloser Personen im Rhein
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