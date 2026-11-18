BAB 48, FR ADD, KM 23,5 Gemarkung: 56072 Koblenz (ots) - Am 17.11.2026 gegen 22:05 Uhr kam es auf der Autobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach in Höhe des Parkplatz Erdkaul, auf dem dortigen Beschleunigungsstreifen zu einem folgeschweren Auffahrunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW.





Aus ungeklärter Ursache fuhr ein aus der Verbandsgemeinde Maifeld stammender Mann im Rentenalter dem auf dem Beschleunigungsstreifen stehenden Sattelzug auf. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin wurden hierbei schwerstverletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Personen mussten durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden.



Die Autobahn 48 war in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach bis 02 Uhr aufgrund der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt.



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