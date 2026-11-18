Aus ungeklärter Ursache fuhr ein aus der Verbandsgemeinde Maifeld stammender Mann im Rentenalter dem auf dem Beschleunigungsstreifen stehenden Sattelzug auf. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin wurden hierbei schwerstverletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Personen mussten durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden.
Die Autobahn 48 war in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach bis 02 Uhr aufgrund der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt.
Diese Meldung gilt gleichzeitig als Abschlussmeldung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiautobahnstation Montabaur
Telefon: 02602/9327-0
Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Auffahrunfall mit eingeklemmten, schwerstverletzten Personen – Abschlussmeldung