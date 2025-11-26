Auffahrunfall auf der Südbrücke führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Vier Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.
Verletzt wurde niemand, der Unfall führt jedoch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs rund um Koblenz.
Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an.
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
