Auffällige Fahrweise, Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmittag 21.03.2025, gegen 13.10 Uhr, fuhr von St. Goar bis zur Goldgrube in Koblenz ein namentlich bekannter junger Mann in sehr auffälliger Art und Weise.

Die Fahrstrecke ging über die B 42, Südbrücke, B 9 Fahrtrichtung Innenstadt, Beatusstraße bis zur Kontrollörtlichkeit in der Lindenstraße.

Der Fahrer überholte unter anderem sehr gefährlich und geriet immer wieder in den Gegenverkehr, wodurch zumindest ein LKW-Fahrer konkret gefährdet wurde. Dieser habe laut der Mitteilerin stark abbremsen müssen. Die aufmerksame Zeugin fuhr dem verantwortlichen Fahrzeugführer hinterher und konnte so die Polizeikräfte an das Fahrzeug führen.

Im Rahmen der Kontrolle konnte herausgefunden werden, dass der Betroffene vermutlich aufgrund eines Tablets abgelenkt war und somit sein Fahrzeug unsicher führte - eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Wer kann weitere Hinweise bzgl. der Fahrweise geben, Mitteilung bitte an Polizeiinspektion Koblenz 1: 026192156100.



