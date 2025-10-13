Ankündigung Ferienreisekontrolle am Dienstag, den 21.10.2025, auf der A3

56412 Heiligenroth, Raststätte Heiligenroth an der BAB 3 (ots) - Am Dienstag, den 21.10.2025, findet auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth eine Kontrolle des Ferienreiseverkehrs in Fahrtrichtung Süden statt.

Die Kontrolle wird durch die

Polizeiautobahnstation Montabaur mit Unterstützung der Verkehrsdirektion Koblenz durchgeführt.



Für Medienvertreter besteht die Möglichkeit, von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr der Kontrolle beizuwohnen.



