Die Kontrolle wird durch die
Polizeiautobahnstation Montabaur mit Unterstützung der Verkehrsdirektion Koblenz durchgeführt.
Für Medienvertreter besteht die Möglichkeit, von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr der Kontrolle beizuwohnen.
Rückfragen bitte an:
Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
An der Autobahnmeisterei 6
56412 Heiligenroth
EPHK Wolf
Telefon: 02602 - 9327 200
pastmontabaur@polizei.rlp.de
Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Ankündigung Ferienreisekontrolle am Dienstag, den 21.10.2025, auf der A3
Die Kontrolle wird durch die