Andernacher Michelsmarkt 2025 - Polizei zeigte Präsenz und führte Kontrollen durch

Andernach (ots) -



Im Zeitraum vom 26.09.2025 bis 30.09.2025 fand in Andernach der traditionsreiche Michelsmarkt zum mittlerweile bereits 617. Mal statt.



Während der Veranstaltungstage zeigte die Polizei Andernach durch uniformierte sowie zivile Bestreifung zu Fuß mit vermehrten Kontrolltätigkeiten Präsenz, um Straftaten bereits sehr frühzeitig verhindern oder verfolgen zu können sowie das subjektive Sicherheitsempfinden der Besucher zu stärken.



Dabei wurden die Beamten der Polizeiinspektion Andernach an einzelnen Veranstaltungstagen durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt.



Während der Veranstaltungstage wurden insgesamt 3 Körperverletzungsdelikte registriert, die sich eher im erweiterten Umfeld des Michelsmarktes zutrugen. Alle Beteiligten trugen lediglich leichte Verletzungen davon. Es handelte sich dabei insgesamt um alkoholbedingte Streitigkeiten.



Außerdem erfolgten durch Beamte, die für den Bereich der Jugendkriminalität zuständig sind, Schwerpunktkontrollen von Jugendlichen und Heranwachsenden im Zuge der Fortführung der konzeptionellen Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Jugendkriminalität im Andernacher Stadtgebiet. Den örtlichen Schwerpunkt bildete hierbei das Veranstaltungsgelände, das Umfeld sowie Bereiche, welche aufgrund von Bürgerbeschwerden an die Polizei herangetragen wurden.



Dabei wurden insgesamt 32 Personen kontrolliert, es erfolgten 4 Durchsuchungen. Weiterhin wurde 1 Platzverweis ausgesprochen. Zu strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen kam es während der Jugendschutzkontrollen nicht.



Die konzeptionellen Kontrollen werden bis Ende des Jahres 2025 fortgeführt und dann einer Evaluation unterzogen, über die wir zu gegebener Zeit berichten werden.



Den polizeilichen Fußstreifen fiel während der Veranstaltungstage, insbesondere am sehr gut besuchten Krammarkt-Sonntag auf, dass zahlreiche Veranstaltungsbesucher vergleichsweise sorglos mit Taschen oder Rucksäcken umgingen, wobei teilweise Rucksäcke geöffnet getragen, Taschen unbeobachtet auf den Boden gestellt oder Handys in Gesäßtaschen verstaut wurden. Es erfolgten deshalb Bürgergespräche, um auf die Gefahr von Taschendieben in dichtem Personengedränge hinzuweisen.



Dennoch kam es zu insgesamt 5 Taschendiebstählen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich zur Hinweisaufnahme auf potenzielle Tatverdächtige an die Polizei Andernach zu wenden.



Die Bilanz der Polizei Andernach fällt insgesamt über alle Veranstaltungstage hinweg positiv aus und der Michelsmarkt verlief aus polizeilicher Perspektive friedlich. Das umfassende und gemeinsam mit allen Verantwortlichen im Vorfeld erarbeitete Sicherheitskonzept für den Michelsmarkt hat sich im Jahr 2025 bewährt, was auf die gute Zusammenarbeit mit Stadt, Veranstalter sowie die Vertreter der Blauchlichtfamilie und eine sachadäquate Planung zurückzuführen sein dürfte.



"Die aufgenommenen Körperverletzungsdelikte sind weder hinsichtlich der Deliktsart noch der Tatausübung auffällig, stehen auch nicht unmittelbar in Zusammenhang mit dem Michelsmarkt. Entsprechende Ermittlungsverfahren laufen. Die angezeigten Taschendiebstähle sind ärgerlich, aber dank der engagierten Ermittler der Polizei Andernach konnte bereits ein Taschendiebstahl aufgeklärt werden. Ich bedanke mich bei allen Besuchern der Veranstaltung für die ausgelassene Stimmung, das friedliche Verhalten und die zahlreichen konstruktiven Bürgergespräche, die ich während meiner Fußstreife auf dem Michelsmarkt führen konnte." resümiert Polizeioberrat Martin Hoch, der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Andernach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell