Andernach: Widerstand mit Radfahrer nach Trunkenheitsfahrt

Am 06.01.24,gegen 20:00 Uhr, wurde ein augenscheinlich betrunkener Radfahrer gemeldet.

Dieser befuhr die St.-Amand-Straße.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Radfahrer angetroffen werden. Es handelte sich um einen 62-jährigen aus dem Kreis Mayen-Koblenz, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Als der 62-jährige Beschuldigte mit zur Dienststelle sollte, um eine Blutentnahme durchführen zu lassen, weigerte sich dieser und wehrte sich vehement gegen das Verbringen zur Dienststelle. Auf der Dienststelle äußerte er, dass er alle Polizeibeamten töten werde und bespuckte diese. Da er nach der Blutentnahme weiterhin aggressiv war wurde er in den pol. Gewahrsam eingeliefert, um nüchtern zu werden und um weitere Straftaten zu verhindern. Von den Polizeibeamten wurde keiner verletzt.



