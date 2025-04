Andernach: Weiterführung der Kontrollen zur vorbeugenden Bekämpfung von Jugendkriminalität

Am 24.04.2025, wurden im Nachtdienst Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt.

Gegen 00:10 Uhr, wurde durch eine Streife im Baustellenbereich der Straße St. Thomaser-Hohl eine Gruppe von Jugendlichen festgestellt, die dort augenscheinlich die Baustellenbeschilderung abmontierten und auf andere Gegenstände schlugen. Beim Erblicken der Beamten flüchteten diese zunächst in unbekannte Richtung. Einer der Jugendlichen konnte gestellt werden. Im Rahmen der Überprüfung der Baustelle wurde festgestellt, dass die Jugendlichen dort Verkehrsschilder umgestellt und umgeworfen hatten. Zu Straftaten kam es nicht.

Da der gestellte Jugendliche erst 12 Jahre alt war, wurde er seinen Eltern übergeben. Die zwei anderen Geflüchteten, ebenfalls Kinder, konnten im Nachgang ermittelt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

Tel: 02632 – 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell