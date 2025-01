Andernach: Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol

Am 16.01.2025, gegen 14:45 Uhr, meldeten mehrere Zeugen unabhängig ein Fahrzeug, welches in Schlangenlinien geführt wurde.

Das Fahrzeug fuhr bereits im Bereich MC Donalds in Andernach über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug im Bereich Andernach-Miesenheim angetroffen werden. Der 62 - jährige Fahrzeugführer, aus der Verbandsgemeinde Pellenz, war so stark alkoholisiert, dass er von den Polizeibeamten beim Gehen gestützt werden musste. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

Tel: 02632 - 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell