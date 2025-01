Andernach, Roonstraße: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am 07.01.2025, gegen 12:20 Uhr, wurde in der Roonstraße in Andernach, durch Beamte hiesiger Dienststelle, ein Verkehrsunfall aufgenommen.



Bei der Unfallaufnahme wurde bei der 55--jährigen Beschuldigten, aus der Verbandsgemeinde Pellenz, Atemalkoholgeruch festgestellt.



Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe bei der Fahrerin angeordnet.



Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die Frau, vor dem Unfallgeschehen, die B 256 von Kruft in Richtung Andernach mit deutlichen Schlangenlinien befuhr.



Personen die vor 12:20 Uhr die B 256 befuhren und dort einen grauen Mazda 6 feststellten der Schlangenlinien fuhr oder die durch dieses Fahrzeug gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

