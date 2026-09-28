Koblenz
Andernach - Polizeiliche Übung im Innenstadtbereich am 29.09.2026
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Die Polizei Andernach führt am morgigen Dienstag, dem 29. September 2026, eine Sicherheits- und Einsatzübung im Innenstadtbereich durch.

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Die Übung findet im Laufe des späten Vormittags im Gebäude des Jobcenters Andernach in der Koblenzer Straße statt. Ziel der Übung ist es, die Abläufe bei sicherheitsrelevanten Szenarien praxisnah zu erproben und die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Rettungskräften ggf. zu optimieren.

Nähere Informationen zur Übung sowie zu eventuellen Verkehrsbeeinträchtigungen finden sie in der Pressemeldung der Stadt Andernach, die unter dem Link https://s.rlp.de/hD2qU8u abrufbar ist.

Seitens der Polizei stehen vor Ort Ansprechpartner für Medienanfragen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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