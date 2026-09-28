Andernach - Polizeiliche Übung im Innenstadtbereich am 29.09.2026





Die Übung findet im Laufe des späten Vormittags im Gebäude des Jobcenters Andernach in der Koblenzer Straße statt. Ziel der Übung ist es, die Abläufe bei sicherheitsrelevanten Szenarien praxisnah zu erproben und die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Rettungskräften ggf. zu optimieren.



Nähere Informationen zur Übung sowie zu eventuellen Verkehrsbeeinträchtigungen finden sie in der Pressemeldung der Stadt Andernach, die unter dem Link https://s.rlp.de/hD2qU8u abrufbar ist.



Seitens der Polizei stehen vor Ort Ansprechpartner für Medienanfragen zur Verfügung.



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Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

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