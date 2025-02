Andernach Namedy: Verkehrsunfall B9 Nachtragsmeldung

Ein 29- jähriger Verkehrsteilnehmer, ebenfalls aus dem Kreis Ahrweiler, befuhr die B9 von Andernach kommend in Richtung Bonn.

Die Unfallverursacherin wechselte auf die durchgehende Fahrbahn der B9, ohne auf den von hinten kommenden 29-jährigen Verkehrsteilnehmer zu achten.

Dieser konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr der 27-jährigen hinten auf. Beide Fahrzeuge verkeilten sich und drehten sich auf der Fahrbahn um 180 Grad und blieben in entgegen der Fahrtrichtung stehen. Hierbei touchierte die Unfallverursacherin noch die Mittelschutzplanke.

Im Fahrzeug der Unfallverursacherin befanden sich zudem zwei Kleinkinder.

Da beide Fahrzeuge stark deformiert waren, musste die Unfallverursacherin durch die Feuerwehr Andernach mit technischem Gerät aus ihrem Fahrzeug gerettet werden.

Beide Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Diese sind augenscheinlich nur leicht verletzt.

Die Kinder wurden aufgrund der ordnungsgemäßen Kindersicherung nicht verletzt.

Die B 9 war für ca. 1,5 Stunden in Fahrtrichtung Bonn für Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

PI Andernach



Telefon: 02632 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell