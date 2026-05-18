Amtswechsel bei drei Polizeiinspektionen im Bereich Neuwied - Einladung für Medienvertreter

Am Mittwoch, 20.05.26 werden im Roentgen-Museum in Neuwied um 13 Uhr insgesamt drei neue Inspektionsleiter in ihr neues Amt eingeführt.



Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Frank Boden übernimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus, sein Vorgänger POR Florian Schwan wird im Rahmen der Zeremonie verabschiedet.

Darüber hinaus werden EPHK Thorsten Hähn (Leitung PI Linz) sowie EPHK

Andreas Hammer (PI Altenkirchen) in feierlichem Rahmen in ihre Ämter eingeführt.



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