Koblenz
Amtswechsel bei drei Polizeiinspektionen im Bereich Neuwied - Einladung für Medienvertreter
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Mittwoch, 20.05.26 werden im Roentgen-Museum in Neuwied um 13 Uhr insgesamt drei neue Inspektionsleiter in ihr neues Amt eingeführt.


Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Frank Boden übernimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus, sein Vorgänger POR Florian Schwan wird im Rahmen der Zeremonie verabschiedet.
Darüber hinaus werden EPHK Thorsten Hähn (Leitung PI Linz) sowie EPHK
Andreas Hammer (PI Altenkirchen) in feierlichem Rahmen in ihre Ämter eingeführt.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich bei der Pressestelle des PP Koblenz unter 0261/103 50021/ oder -20 oder per Mail unter service.presse@polizei.rlp.de anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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