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55469 Simmern
um 11 Uhr die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der
Polizeiinspektion Simmern, Herrn Polizeirat Dennis Litz, statt.
Gleichzeitig wird dessen Amtsvorgängerin, Polizeirätin Katinka
Schneider, verabschiedet.
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Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Simmern - Einladung für Medienvertreter
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