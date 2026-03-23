Koblenz
Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Simmern - Einladung für Medienvertreter
Symbolbild

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dpa

Am Freitag, 27.03.26, findet in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis Großer Sitzungssaal Ludwigstr.

3 - 5
55469 Simmern

um 11 Uhr die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der
Polizeiinspektion Simmern, Herrn Polizeirat Dennis Litz, statt.
Gleichzeitig wird dessen Amtsvorgängerin, Polizeirätin Katinka
Schneider, verabschiedet.
Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter
service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50021
(-50020, -50022) anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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