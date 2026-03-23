Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Simmern - Einladung für Medienvertreter

Am Freitag, 27.03.26, findet in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis Großer Sitzungssaal Ludwigstr.

3 - 5

55469 Simmern



um 11 Uhr die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der

Polizeiinspektion Simmern, Herrn Polizeirat Dennis Litz, statt.

Gleichzeitig wird dessen Amtsvorgängerin, Polizeirätin Katinka

Schneider, verabschiedet.

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