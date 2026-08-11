Gleichzeitig wird dessen Amtsvorgänger, Herrn Erster Polizeihauptkommissar Thomas Klotz, verabschiedet.
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Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 - Einladung für Medienvertreter