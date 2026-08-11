Koblenz Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 - Einladung für Medienvertreter Polizeipräsidium Koblenz (ots) 11.08.2026, 09:13 Uhr

i Symbolbild Carsten Rehder/dpa

Am Dienstag, 11.08.2026 findet in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Koblenz Moselring 10-12 56068 Koblenz um 14 Uhr die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Koblenz 2, Herrn Erster Polizeihauptkommissar Andreas Erdmann, statt.



Gleichzeitig wird dessen Amtsvorgänger, Herrn Erster Polizeihauptkommissar Thomas Klotz, verabschiedet.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter

service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50021

(-50020, -50022) anzumelden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

K. Zorn

Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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