Amtswechsel bei der PI Adenau - PHK Oliver Reichert übernimmt die Leitung von EPHK Heiko Schmitz

Am Dienstag, 03.06.25 fand in der Scheune am Buttermarkt in Adenau die offizielle Amtseinführung von PHK Oliver Reichert statt.

Gleichzeitig wurde dessen Amtsvorgänger EPHK Heiko Schmitz verabschiedet, der die PI Cochem übernimmt.



Der 54-jährige Oliver Reichert wurde im August 1986 bei der rheinland-pfälzischen Polizei eingestellt. Nach der Ausbildung in Enkenbach-Alsenborn und einer Verwendung bei der Bereitschaftspolizei wurde zunächst das PP Mainz seine dienstliche Heimat, bevor 1993 der Wechsel ins PP Koblenz folgte.

Bis April 2009 war PHK Reichert Angehöriger der Polizeiinspektion Andernach. In dieser Zeit besuchte er die Berufsbildende Schule, Fachbereich Polizei, in Wittlich und anschließend den 23. Studiengang an der Landespolizeischule. Innerhalb der Polizeidirektion Koblenz wurde Oliver Reichert danach zur PI Simmern umgesetzt. Im Anschluss erfolgte eine einjährige Verwendung bei der PI Cochem.



Im Rahmen der Förderverwendung wurde er anschließend bei der Führungsgruppe der Polizeidirektion Mayen eingesetzt.



Von August 2022 bis März 2025 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Leiters der PI Andernach.



