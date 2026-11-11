Neuwied
Amtswechsel bei der Kriminalinspektion Neuwied - Einladung für Medienvertreter
Symbolbild
dpa

Am Montag, 16.11.2026 findet in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Neuwied Reckstraße 6 56564 Neuwied um 14 Uhr die offizielle Amtseinführung der neuen Leiterin der Kriminalinspektion Neuwied, Frau Kriminaloberrätin Claudia Ries, statt.

Gleichzeitig wird ihr Amtsvorgänger, Herr Polizeioberrat Markus Sander, verabschiedet.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50023 (-50020, -50022) anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle (POK'in Leonhard)
Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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