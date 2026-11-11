Neuwied Amtswechsel bei der Kriminalinspektion Neuwied - Einladung für Medienvertreter Polizeipräsidium Koblenz (ots) 11.11.2026, 11:13 Uhr

i Symbolbild dpa

Am Montag, 16.11.2026 findet in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Neuwied Reckstraße 6 56564 Neuwied um 14 Uhr die offizielle Amtseinführung der neuen Leiterin der Kriminalinspektion Neuwied, Frau Kriminaloberrätin Claudia Ries, statt.

Gleichzeitig wird ihr Amtsvorgänger, Herr Polizeioberrat Markus Sander, verabschiedet.



Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50023 (-50020, -50022) anzumelden.



Rückfragen bitte an:



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Pressestelle (POK'in Leonhard)

Telefon: 0261-103-50023

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