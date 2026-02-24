2
57518 Betzdorf
die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der
Kriminalinspektion Betzdorf, Herrn Polizeirat Jens Kugelmeier, statt.
Gleichermaßen wird dessen Amtsvorgänger, Herr Polizeioberrat Marcel
Schneider, verabschiedet.
Medienvertreter werden gebeten, sich unter
service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0261/103 50021/
oder -22 anzumelden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Amtswechsel bei der Kriminalinspektion Betzdorf- Hinweis für Medienvertreter
