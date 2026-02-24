Amtswechsel bei der Kriminalinspektion Betzdorf- Hinweis für Medienvertreter

Am Freitag, 27.02.26 findet um 11 Uhr im Ratssaal der VG Betzdorf-Gebhardshain Hellerstr.

2

57518 Betzdorf



die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der

Kriminalinspektion Betzdorf, Herrn Polizeirat Jens Kugelmeier, statt.



Gleichermaßen wird dessen Amtsvorgänger, Herr Polizeioberrat Marcel

Schneider, verabschiedet.



Medienvertreter werden gebeten, sich unter

service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0261/103 50021/

oder -22 anzumelden.



