Amtswechsel bei der Kriminalinspektion Betzdorf- Hinweis für Medienvertreter
Am Freitag, 27.02.26 findet um 11 Uhr im Ratssaal der VG Betzdorf-Gebhardshain Hellerstr.

2
57518 Betzdorf

die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der
Kriminalinspektion Betzdorf, Herrn Polizeirat Jens Kugelmeier, statt.

Gleichermaßen wird dessen Amtsvorgänger, Herr Polizeioberrat Marcel
Schneider, verabschiedet.

Medienvertreter werden gebeten, sich unter
service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0261/103 50021/
oder -22 anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

