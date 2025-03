Amtseinführung von Jürgen Süs als Leiter des Polizeipräsidiums Koblenz

Der bisherige Polizeivizepräsident wurde bereits im Jahr 2024 kommissarisch zum neuen Leiter des Polizeipräsidiums ernannt, nachdem er die Gesamtverantwortung von seinem Amtsvorgänger Karlheinz Maron übernommen hatte.



"Jürgen Süs ist seit mehr als 40 Jahren für die rheinland-pfälzische Polizei im Einsatz. Sein langjähriges Engagement in der Blaulichtfamilie und seine vielfältigen Erfahrungen Dienst sind eine Bereicherung für uns alle. Dass er sich mit Herz und Verstand für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einsetzen und das Polizeipräsidium Koblenz verantwortungsvoll leiten kann, hat er bereits eindrucksvoll bewiesen. Ich begrüße es sehr, das Polizeipräsidium nun auch offiziell in seiner Hand zu wissen, und freue mich darauf, die Zusammenarbeit unserer Polizei- und Sicherheitsbehörden gemeinsam mit Jürgen Süs noch weiter voranzutreiben", sagte Innenminister Michael Ebling.



Die Laufbahn des heute 62-Jährigen begann 1980 bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich und führte ihn anschließend unter anderem zum Polizeipräsidium Trier, zum Landeskriminalamt und zur Kriminaldirektion Koblenz. Im Höheren Dienst dozierte Jürgen Süs an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung im Fachbereich Polizei. Weitere Leitungspositionen bekleidete er bei der Kriminalinspektion Idar-Oberstein, beim Mobilen Einsatzkommando, beim Personalreferat in der Polizeiabteilung des Innenministeriums und bei der Abteilung Spezialeinheiten im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik. Im Polizeipräsidium Koblenz übernahm er 2017 die Leitung der Abteilung Personaleinsatz. Vor seiner Ernennung zum Leiter des Präsidiums hat er in Koblenz bereits als Polizeivizepräsident Führungsverantwortung übernommen.



"Die neue Aufgabe ist für mich eine Ehre und ich bin sehr dankbar, dass mir dieses verantwortungsvolle Amt übertragen wurde. Unsere Kernaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Region weiterhin sicher leben können. Und danach müssen wir uns ausrichten und orientieren. Die rheinland-pfälzische Polizei ist dabei immer in Bewegung. Das sehe ich als Chance, an der Gestaltung der weiteren Entwicklung beteiligt zu sein. Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir dafür sorgen, dass das Polizeipräsidium Koblenz weiterhin gute, bürgernahe Polizeiarbeit leistet und ein starker Sicherheitspartner in der Region bleibt", so Jürgen Süs.



Rund 160 Gäste aus Politik und Gesellschaft, Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Familienmitglieder von Jürgen Süs waren eingeladen.



