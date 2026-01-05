Koblenz Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion 1 in Koblenz Einladung für Medienvertreter Polizeipräsidium Koblenz (ots) 05.01.2026, 08:23 Uhr

i Symbolbild Arne Dedert/dpa

Am Freitag, 09. Januar 2026, findet um 11 Uhr die Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Koblenz 1, Herrn Polizeioberrat Steffen Göbel, sowie die Verabschiedung seines Vorgängers, Herrn Polizeioberrat Eduard Schaab statt.





Örtlichkeit:



Historisches Rathaus der Stadt Koblenz

Willi-Hörter-Platz 1

56068 Koblenz



Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50021 anzumelden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell







Artikel teilen

Artikel teilen