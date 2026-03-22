Alleinunfall erfordert aufwendige Bergungsmaßnahmen

Dabei kam die 49-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab, sodass das Fahrzeug erst ca. 15m in der Böschung zum Stehen kam. Dabei entstanden glücklicherweise lediglich geringfügige Sachschäden.

Der PKW wurde im Laufe des Tages durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Zu diesem Zwecke erfolgte um die Mittagszeit eine ca. 30-minütige Vollsperrung des Bereichs.



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