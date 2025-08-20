Der Fahrzeugführer gab im Rahmen der Verkehrskontrolle zunächst die Personalien eines Bekannten an. Der 24-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Cannabis. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.
Verkehrsteilnehmer, die durch die rasante Fahrweise des schwarzen BMW gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0260293270 bei der Autobahnpolizeistation Montabaur zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiautobahnstation Montabaur
Telefon: 02602 93270
Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Alleinrennen, Fahrer ohne Führerschein, unter dem Einfluss von Cannabis und unter Angabe falscher Personalien.
Lesezeit 1 Minute
Der Fahrzeugführer gab im Rahmen der Verkehrskontrolle zunächst die Personalien eines Bekannten an. Der 24-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Cannabis. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.