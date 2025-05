Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer verursacht Unfall in der Koblenzer Innenstadt und versucht zu flüchten

Am heutigen 29.05.25 gegen 13.40 Uhr meldeten mehrere Personen der Polizei, dass eine männliche Person in einem PKW Chrysler im Bereich Marktstraße einen Unfall bzw.

mehrere Unfälle verursacht haben soll und danach in Richtung Rhein weitergefahren sei.

Der Fahrzeugführer konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte wenige Minuten später mit dem Pkw in der Burgstraße angehalten werden.

Der 64jährige Fahrzeugführer stand deutlich unter Alkoholeinfluss.



Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden viele Rettungskräfte in den Bereich entsandt. Soweit bisher bekannt, wurde glücklicherweise jedoch lediglich eine männliche Person leichtverletzt. Diese hatte vor einem Cafe auf einem Stuhl gesessen, gegen den der alkoholisierte Fahrzeugführer offenbar zu Beginn der Fahrt gestoßen war, sodass der Geschädigte zu Fall kam.

Es entstand kein nennenswerter Fremdschaden.

Sofern sich noch sachverhaltsrelevante Erkenntnisse ergeben sollten, wird unaufgefordert nachberichtet.



