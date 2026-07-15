Aktueller Wohnhausbrand

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es im Bereich der Ortslage Bad Breisig als auch der angrenzenden Bundesstraße B9 zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



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