Aktueller Wohnhausbrand

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es im Bereich der Bischof-Stradmann-Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



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