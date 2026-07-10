Bad Hönningen
Aktueller Wohnhausbrand
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Derzeit steht ein Wohngebäude in der Ortslage Bad Hönningen in Brand.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es im Bereich der Bischof-Stradmann-Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Wir bitten derzeit von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale

PHK Mario Winter(PvD)
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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