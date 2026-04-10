Aktueller Wohnhausbrand in Urbach

Derzeit steht ein Wohnhaus in der Ortslage Urbach in Vollbrand.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz.

Aufgrund der Löscharbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

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