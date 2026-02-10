Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigungen nach Brand einer Sattelzugmaschine

Die Zugmaschine konnte abgelöscht werden. Feuerwehrkräfte befinden sich noch im Einsatz um ein nochmaliges Entfachen des Brandherdes zu verhindern. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ist die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main zunächst voll gesperrt worden. Der linke Fahrstreifen wurde mittlerweile freigegeben, sodass der Verkehr an der Brandörtlichkeit vorbeigeführt werden kann bis die Reinigungsarbeiten vor Ort abgeschlossen sind. Es kommt momentan im Bereich zwischen der Anschlussstelle Bad Honnef / Linz und Neustadt / Wied zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.
Durch den Brand ist keine Person zu Schaden gekommen. Es wird nachberichtet.
