Aktuelle Fahndungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall mit flüchtigem und vermutlich verletztem Fahrer

Am 19.10.206 gegen 21.30 Uhr verunfallte der Fahrer eines Pkw, der sich zuvor nach Erblicken einer Polizeistreife mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Moselufer entfernt hatte.

Der Fahrer flüchtete zu Fuß und ließ den stark beschädigten Pkw zurück.

Aus diesem Grund befinden sich derzeit Kräfte der Polizei und auch der Polizeihubschrauber im Bereich Koblenz-Lützel, um nach dem vermutlich verletzten, flüchtigen Fahrzeugführer zu suchen.



Für die Bevölkerung besteht keinerlei Gefahr.



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