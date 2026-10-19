Der Fahrer flüchtete zu Fuß und ließ den stark beschädigten Pkw zurück.
Aus diesem Grund befinden sich derzeit Kräfte der Polizei und auch der Polizeihubschrauber im Bereich Koblenz-Lützel, um nach dem vermutlich verletzten, flüchtigen Fahrzeugführer zu suchen.
Für die Bevölkerung besteht keinerlei Gefahr.
Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK' in Scholtyssek
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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Aktuelle Fahndungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall mit flüchtigem und vermutlich verletztem Fahrer
Der Fahrer flüchtete zu Fuß und ließ den stark beschädigten Pkw zurück.