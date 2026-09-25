Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hierbei beteiligt waren zwei PKW und Motorrad. Das Motorrad musste auf der B9 verlangsamen. Der dahinter befindliche PKW Ford Kuga verlangsamte ebenfalls. Ein PKW BMW 3er-Reihe fuhr sodann auf den Ford Kuga seitlich versetzt auf. Hierdurch wurde der BMW hoch katapultiert, rutschte über die Seite und blieb letztlich mehrere Meter entfernt auf dem Dach liegen.



Die 26-jährige Fahrzeugführerin des BMW konnte selbstständig aus dem PKW aussteigen und wurde leicht verletzt.



Die beiden anderen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.



Die B9 war während der Unfallaufnahme zunächst komplett, später einspurig gesperrt. Die Unfallaufnahme dauerte etwa 2,5 Stunden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.



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