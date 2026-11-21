



Zunächst kam es aufgrund einer unklaren Verkehrssituation zu einem Auffahrunfall, bei welchem zwei Pkw beschädigt aber keiner der Insassen verletzt wurde. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.



Durch den sich hierbei bildenden Rückstau kam es kurze Zeit später zu einem weiteren Auffahrunfall. Bei diesem wurden beide Insassen schwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Auch hier war einer der beiden Pkw nicht mehr fahrbereit.



Zur Durchführung der Verkehrsunfallaufnahme, Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge wurden für etwa 1,5 Stunden die Fahrstreifen der B 327 in Fahrtrichtung Emmelshausen teilweise bzw. voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.



Im Einsatz waren Kräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, der First Responder, des Rettungsdienstes sowie der Straßenmeisterei.



Zeugen der beiden Verkehrsunfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742 / 809-0

E-Mail: wache.piboppard@polizei.rlp.de





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