Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall am Schillerring





Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, wollte eine PKW-Führerin aus einer seitlichen Parktasche in den fließenden Verkehr einfahren, übersah dabei aber einen von hinten kommenden vorfahrtsberechtigten PKW und fuhr seitlich auf diesen auf. Durch den Aufprall kippte der andere PKW zur Seite und wurde auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben.



Die Fahrzeugführerin des bevorrechtigten Fahrzeuges wurde leicht verletzt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche körperliche Einschränkung der unfallverursachenden 77-jährigen Fahrzeugführerin, so dass ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehres eröffnet und der Führerschein mit dem Ziel des Entzuges der Fahrerlaubnis beschlagnahmt wurde.



Ergänzend konnten die Polizeibeamten vor Ort feststellen, dass für den beschädigten geparkten PKW kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand und die Kennzeichen im polizeilichen System zur Entstempelung ausgeschrieben waren, was vor Ort umgesetzt wurde.



An dem unfallverursachenden und dem umgekippten PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt dürfte die Sachschadenshöhe bei ca. 15.000 EUR liegen.



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