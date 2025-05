Abschlussmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall auf der B9

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen Alleinunfall ohne Beteiligung Dritter. Der tödlich verunfallte Motorradfahrer stieß mit einem Pannenfahrzeug zusammen, welches in gleicher Fahrtrichtung auf der B9 stand. Er verstarb noch an der Unfallörtlichkeit.



Die B9 war während der Unfallaufnahme für etwa 3,5 Stunden voll gesperrt.



Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard zu melden.



