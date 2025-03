Abschlussmeldung zum schweren Verkehrsunfall Kreuzung Am Wöllershof

Im Bereich der Kreuzung Am Wöllershof kam es heute Morgen gegen 09.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen fuhr ein 57-jähriger Fahrer mit seinem Pkw trotz Rotphase in den Kreuzungsbereich und kollidierte dort mit einem kreuzenden, bevorrechtigen PKW. Der geschädigte Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Fahrer und Beifahrer des verursachenden Fahrzeuges wurden ebenfalls schwerverletzt.

Der Kreuzungsbereich war bis ca. 13.30 Uhr gesperrt.



