Koblenz
Abschlussmeldung zum Gasaustritt
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Dienstag, 2. Juni, wurde hiesige Polizeidienststelle gegen 9.19 Uhr über eine beschädigte Gasleitung in der Hohenfelder Straße an der Kreuzung "Am Wöllershof" in Koblenz informiert.

Messungen der Feuerwehr ergaben inzwischen, dass kein Gas mehr austritt. Der Gefahrenbereich ist aufgehoben. Alle umliegenden Gebäude können wieder gefahrlos betreten und verlassen werden. Die Sperrmaßnahmen sind aufgehoben. Der Verkehr ist wieder freigegeben. Auch die Anlaufstelle in der Sporthalle der St. Franziskus-Schule und der Leuchtpunkt im Rathaus I in Koblenz sind mittlerweile aufgelöst worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
(M.L.)

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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