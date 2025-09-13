Abschlussmeldung zum Einsatz in Wallersheim - Tatverdächtiger festgenommen

Bei einem häuslichen Streit verletzte ein 51-jährige Mann seine 47-jährige Ehefrau mit einem Küchenmesser und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Mit einem großen Kräfteaufkommen wurde nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Gegen 19.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass der Tatverdächtige wieder zum Tatort zurück gekommen sei und sich der Polizei stellen würde. Er wurde festgenommen. Das Tatmesser hatte er auf der Flucht weggeworfen, dies konnte aber kurze Zeit später durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt werden.

Die verletzte Frau befindet sich derzeit in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Koblenz übernommen.



