Abschlussmeldung zum Brand einer Sattelzugmaschine

Aufgrund eines Motorschadens kam es zum Austritt des gesamten Motoröls, welches sodann teilweise verbrannte und auf die Fahrbahn lief. Die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ist momentan wieder auf zwei von drei Fahrstreifen befahrbar. Die Reinigungsarbeiten dauern noch an.



