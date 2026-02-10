Aufgrund eines Motorschadens kam es zum Austritt des gesamten Motoröls, welches sodann teilweise verbrannte und auf die Fahrbahn lief. Die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ist momentan wieder auf zwei von drei Fahrstreifen befahrbar. Die Reinigungsarbeiten dauern noch an.
Abschlussmeldung zum Brand einer Sattelzugmaschine
