Koblenz
Abschlussmeldung zu Gasaustritt in Gondershausen
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Im Rahmen von Glasfaserarbeiten kam es in Gondershausen in der Rhein-Mosel-Straße zur Beschädigung einer Gasleitung.

Hierdurch trat Gas in das Erdreich und die angrenzenden Häuser aus. Einige Bewohner der betroffenen Straßen waren angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Messungen der Feuerwehr ergaben inzwischen, dass alle betroffenen Gebäude wieder gefahrlos betreten werden können.
Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Verkehrsbeeinträchtigungen wurden aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren