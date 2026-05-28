Abschlussmeldung zu Gasaustritt in Gondershausen

Im Rahmen von Glasfaserarbeiten kam es in Gondershausen in der Rhein-Mosel-Straße zur Beschädigung einer Gasleitung.

Hierdurch trat Gas in das Erdreich und die angrenzenden Häuser aus. Einige Bewohner der betroffenen Straßen waren angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Messungen der Feuerwehr ergaben inzwischen, dass alle betroffenen Gebäude wieder gefahrlos betreten werden können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Verkehrsbeeinträchtigungen wurden aufgehoben.



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