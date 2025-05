Abschlussmeldung zu: BAB 61 Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Am 24.05.2025, gegen 15:45 Uhr, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache der 40-jährige Fahrer eines Transporters in Höhe der Anschlussstelle Wehr vom rechten Fahrstreifen über dem mittleren auf den linken Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Teslas eines 29-jährigen. Beide Fahrzeuge stießen dadurch zusätzlich gegen die Mittelschutzplanke und kamen auf dem linken Fahrstreifen, nicht mehr fahrbereit, zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ahrweiler gebracht. Ein kurz auf der Fahrbahn gelandeter Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen. Die beiden Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Köln für über eine Stunde voll und für weitere 45 Minuten teilgesperrt (linker Fahrstreifen) werden. Zeitweise bildete sich ein Rückstau von vier Kilometern. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.



