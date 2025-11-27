Abschlussmeldung - tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB48 zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung



Ein PKW fuhr hierbei mit hoher Geschwindigkeit einem Lastzug auf, der auf dem rechten von zwei Fahrstreifen fuhr. Der Fahrer des PKW wurde dabei tödlich verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Person musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der Fahrer des LKWs wurde nicht verletzt. Ein weiterer PKW wurde beim Überfahren von Trümmerteilen leicht beschädigt.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Schaden im mittleren Fünfstelligen Bereich.



Die genau Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.



Die Richtungsfahrbahn Koblenz ist derzeit noch für Reinigungsarbeiten bis schätzungsweise 21:30 Uhr gesperrt.



Im Einsatz war die Feuerwehr der VGV Maifeld, der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei sowie die Polizei Mayen, die Autobahnpolizei Mendig und das VU-Aufnahmeteam aus Koblenz.



Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell