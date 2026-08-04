Kaifenheim
Abschlussmeldung: Brennender Bus auf der BAB 48
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Ergänzend zur Erstmeldung kann mitgeteilt werden, dass es sich um eine Leerfahrt eines Linienbusses handelte, welcher somit keine Fahrgäste an Bord hatte.

Lesezeit 1 Minute

Gegen 18:43 brach im Motorraum, vermutlich aufgrund technischen Defekts ein Brand aus, welcher im Anschluss den ganzen Bus in Vollbrand setzte. Der Fahrer konnte den Bus auf dem Standstreifen zwischen der AS Kaisersesch und der TuR Elztal-Süd zum Stehen und sich selber in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.
Für die Löschmaßnahmen, Bergung des Busses und Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Koblenz voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde hierzu durch die Autobahnmeisterei Kaisersesch an der AS Kaifenheim abgeleitet. Dies dauert noch ca. eine Stunde an. Es entstand ein Sachschaden in einem mittleren fünfstelligen Betrag. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig, 19 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Kaifenheim und Kaisersesch sowie Kräfte der Autobahnmeisterei Kaisersesch.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Thomas Lumpp

Telefon: 02652-97950


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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