Abschlussmeldung: B9, Bopparder Hamm, Vollsperrung nach Verkehrsunfall



Der allein im Fahrzeug befindliche 49-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wurde beim Zusammenstoß mit diversen Einrichtungen der Bahnanlage verletzt und nach Versorgung in ein Krankenhaus in der Region eingeliefert. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und kam auf dem Gleis in Richtung Koblenz zum Liegen. Eine Regionalbahn aus Richtung Boppard kommend, konnte rechtzeitig zum Stehen gebracht werden. Der Bahnverkehr wurde für den Verlauf der Bergungsarbeiten über knapp 3 Stunden gesperrt. Erste Schätzungen zum Schaden an der Anlage erreichen den 7-stelligen Bereich, die längerfristige Auswirkung auf den Bahnverkehr ist noch nicht absehbar.

Die Auswirkung auf den Straßenverkehr konnte hingegen im Rahmen gehalten werden, nach 1 Stunde Vollsperrung wurde die B9 bereits wieder einspurig geöffnet. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz.

Neben Kräften der Polizei und Feuerwehr Boppard waren ebenso Notarzt und Rettungsdienst, die Bundespolizei sowie eine Notfallmanagerin der Deutschen Bahn im Einsatz.



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