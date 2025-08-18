Bendorf (ots) -
Im Zeitraum von Sonntagabend, 17.08.2025, gegen 18:00 Uhr, bis Mo., 18.08.2025, gegen 14:30 Uhr, wurde im Alemannenweg, ein abgestellter Pkw Dacia auf der Beifahrerseite und im Heckbereich mutwillig zerkratzt.
Der Schaden wird auf einen höheren 3-stelligen Bereich beziffert.
Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.
Abgestellter Pkw Dacia zerkratzt - Zeugenaufruf
