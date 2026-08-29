A61 - Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW





Vor Ort konnte die Meldung von der ersten entsandten Streifenwagenbesatzung bestätigt werden. Ein PKW ist rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen.



Der PKW, welcher sich überschlagen hat war mit einer Person besetzt, welche das unfallbeschädigte Fahrzeug selbständig verlassen konnte. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Verkehrsunfall lediglich leichte Verletzungen.



Der Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich aktuell vor Ort.

Aktuell werden des Weiteren Bergungsmaßnahmen veranlasst.

Der rechte Fahrstreifen ist aktuell gesperrt.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben sich Hinweise auf einen weiteren beteiligten PKW, welcher von einer weiteren Streifenwagenbesatzung festgestellt werden konnte. Nach erster Zeugenbefragung ist anzunehmen, dass ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel unfallursächlich war.



Rückfragen bitte an:



Autobahnpolizei Mendig



Tel. 02652-97950





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