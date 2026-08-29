Autobahnpolizei Mendig
A61 - Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

AM 29.08.2026 wurde um 10:10Uhr ein Verkehrsunfall mit einem überschlagenen PKW auf der A61, Fahrtrichtung Norden, KM 214 gemeldet.

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Vor Ort konnte die Meldung von der ersten entsandten Streifenwagenbesatzung bestätigt werden. Ein PKW ist rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen.

Der PKW, welcher sich überschlagen hat war mit einer Person besetzt, welche das unfallbeschädigte Fahrzeug selbständig verlassen konnte. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Verkehrsunfall lediglich leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich aktuell vor Ort.
Aktuell werden des Weiteren Bergungsmaßnahmen veranlasst.
Der rechte Fahrstreifen ist aktuell gesperrt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben sich Hinweise auf einen weiteren beteiligten PKW, welcher von einer weiteren Streifenwagenbesatzung festgestellt werden konnte. Nach erster Zeugenbefragung ist anzunehmen, dass ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel unfallursächlich war.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Mendig

Tel. 02652-97950


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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