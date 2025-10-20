A61 - Unfall eines Sattelzuges zwischen den Anschlussstellen Laudert und Rheinböllen

Heute Vormittag kam es gegen 08.45 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Süden, unmittelbar hinter der Abfahrt Laudert (km 264), zu einem Verkehrsunfall mit einem mit ca. 26 t Bastalt-Schüttgut beladenen Sattelzugs.

Das Fahrzeug kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und der Auflieger kippte um.



Die Ladung verteilte sich dabei zum Teil auf der Fahrbahn, sodass der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden musste. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens kann noch keine Angabe gemacht werden.



Die Bergung des Aufliegers und Verladung des Schüttgutes dauern bislang noch an, sodass es noch zu Beeinträchtigungen im Verkehr in Fahrtrichtung Süden kommen kann.



