A3 Görgeshausen: Schwerer Unfall verursacht erheblichen und langwierigen Rückstau

Eine 36 jährige italienische Staatsbürgerin verlor vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und kam letztlich auf der rechtsseitigen Schutzplanke auf dem Dach zum Stillstand. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen der Beifahrerin wurde ein Verkehrsgutachten angeordnet.



Aufgrund der Unfallaufnahme, Spurensicherung, Gutachtertätigkeiten sowie Aufräum- und Abschlepparbeiten kam es zu einem längeren Rückstau, der bis über die Anschlussstelle Limburg hinausreichte.



Um 14:30 Uhr wurden zwei Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Ableitungsmaßnahmen führten zudem zu beträchtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen in den umliegenden Ortschaften.



Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Montabaur.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur

PHK Pusch



Telefon: 0260293270





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