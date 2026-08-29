Koblenz
A3 Görgeshausen: Schwerer Unfall verursacht erheblichen und langwierigen Rückstau
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 29.08.2026 gegen 10:50 Uhr kam es auf der A3 in Höhe Görgeshausen zu einem Verkehrsunfall.

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Eine 36 jährige italienische Staatsbürgerin verlor vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und kam letztlich auf der rechtsseitigen Schutzplanke auf dem Dach zum Stillstand. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen der Beifahrerin wurde ein Verkehrsgutachten angeordnet.

Aufgrund der Unfallaufnahme, Spurensicherung, Gutachtertätigkeiten sowie Aufräum- und Abschlepparbeiten kam es zu einem längeren Rückstau, der bis über die Anschlussstelle Limburg hinausreichte.

Um 14:30 Uhr wurden zwei Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Ableitungsmaßnahmen führten zudem zu beträchtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen in den umliegenden Ortschaften.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Montabaur.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
PHK Pusch

Telefon: 0260293270


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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