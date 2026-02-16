94-Jähriger aus Koblenz vermisst





Der 94-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- kariertes Hemd

- dunkelblaue Wolljacke

- Rollator

- großer Hut, ähnlich einem Cowboyhut



Ein Foto des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden:



https://s.rlp.de/QjfdCyi



Da nicht auszuschließen ist, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn R. nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der 0261 / 92156-300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



